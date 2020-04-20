الثني يشكل لجنة فنية لمنع ازدواجية التوريد والصرف لتغطية احتياجات القطاع الصحي

قرر رئيس الحكومة الموقتة عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الإثنين، تشكيل لجنة فنية مهمتها منع ازدواجية التوريد والصرف لتغطية احتياجات القطاع الصحي، ومراجعة وفحص كل متطلباته السابقة.

وبحسب بيان للحكومة الموقتة، ترأست اللجنة عضو لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي الدكتورة نجاح إبراهيم العقيلي، وضمت في عضويتها مدير الإدارة المالية بديوان مجلس الوزراء عبدالرازق الجريبي، والدكتور عبدالجليل الشلوي، والمهندس جمال محمد عبدالسلام عن جهاز الإمداد الطبي، والدكتور حمد قابابو، والمهندس سالم الجبالي عن وزارة الصحة، إضافة إلى الدكتورة غادة مصطفى هدية عن مركز بنغازي الطبي.

وأوكل لهذه اللجنة مهمة التدقيق والفحص في كل الإجراءات المحالة لديوان مجلس الوزراء من وزارة الصحة، أو من جهاز الإمداد الطبي، أو اللجنة الطبية الاستشارية للجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، كما تتولى اللجنة مهمة الفحص والمراجعة قبل إبرام أية تعاقدات بشأن هذه المطالبات، بما يضمن عدم خلق ازدواجية في إجراءات التوريد والصرف.

وجاء تشكيل اللجنة، بعد اجتماع الثني يوم الثلاثاء الماضي، مع وزير الصحة، ورئيس جهاز الإمداد الطبي، ومدير عام مركز بنغازي الطبي، ومدير المشروعات بوزارة الصحة، إضافة إلى مدير الإدارة المالية بديوان مجلس الوزراء.

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