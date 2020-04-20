السراج يصدر تعليماته لخارجية الوفاق لمعالجة أوضاع العالقين بالخارج

ليبيا – أصدر رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج تعليماته إلى وزارة خارجيته بتنفيذ توصيات أعمال اللجنة المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم 206 للعام الحالي بشان الليبيين العالقين بالخارج والراغبين في العودة إلى أرض الوطن بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بعد إجراء الحجر الصحي والتحاليل الطبية اللازمة في الدول المتواجدين فيها.

المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق أوضح أن تعليمات السراج تأتي في إطار متابعة أمين عام مجلس الوزراء لعمل اللجنة المكلفة بدراسة أوضاع الليبيين العالقين بالخارج وتذليل الصعوبات التي يواجهونها.

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