“بوشناف” يصدر قرارا بشأن تسوية أوضاع 100 شرطي

أصدر وزير الداخلية في الحكومة الليبية، المستشار إبراهيم بوشناف، اليوم الإثنين، قرارا رقم (406) لسنة 2020 م، وذلك بشأن تسوية أوضاع وظيفية لعدد (100) عضو من أعضاء هيئة الشرطة.

وأوضح وزير الداخلية، في بيانه أن التسوية تتم وفقا للرتب المبينة في القرار.



