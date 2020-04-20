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“بوشناف” يصدر قرارا بشأن تسوية أوضاع 100 شرطي

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أصدر وزير الداخلية في الحكومة الليبية، المستشار إبراهيم بوشناف، اليوم الإثنين، قرارا رقم (406) لسنة 2020 م، وذلك بشأن تسوية أوضاع وظيفية لعدد (100) عضو من أعضاء هيئة الشرطة.

وأوضح وزير الداخلية، في بيانه أن التسوية تتم وفقا للرتب المبينة في القرار.


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100 شرطي المستشار إبراهيم بوشناف تسوية أوضاع وزير الداخلية

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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