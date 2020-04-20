نجل الراحل مسعود يروي لـ218 فضائع “حبسه ومرضه”

فتحت قناة “NEWS 218″، الاثنين، ملف اعتقال ووفاة رئيس نادي الاتحاد السابق سعد مسعود في سجن قاعدة معيتيقة التابع لقوة الردع الخاصة.

وقال مهند، نجل اللواء مسعود، لبرنامج “LIVE”، إن ظروف السجن منذ اللحظات الأولى كانت صعبة وقاسية، وإن أفراد العائلة طيلة المدة الأولى لم يتكمنوا من التواصل مع والدهم.

وأضاف نجل الراحل إن ظروف والده الصحية كانت صعبة، حيث قام بإجراء عمليات جراحية من بينها عملية على البروستاتا، وكان هناك اهمال صحي من السجانين، مبينا أن الرعاية الصحية تأتي متأخرة وليست في وقتها المحدد.

وأوضح مهند سعد مسعود، أنه صدر في حق والده ثلاثة أوامر إفراج من قبل الجهات المختصة في طرابلس، لكن جميعها لم تنفذ لأسباب لا يعلمها لا هو ولا أفراد أسرته، مؤكدا أن سجاني والده رفضوا الامتثال لأوامر الإفراج برغم الضغوط التي تمت ممارستها من قبل الجماهير الرياضية ومن قبل بعض المكونات القبلية.

وذكر مهند أن حالة والده الصحية تدهورت منذ أن تم نقله إلى السجن الذي توفي فيه داخل قاعدة معيتيقة، وأنه من اللحظة التي دخل فيها للسجن فقد الاتصال به، وكانت تردهم معلومات بصعوبة بأن حالته الصحية تدهورت في آخر أربعة أشهر وأنه يتم نقله إلى المستشفى دون إبلاغ العائلة، مضيفاً أنهم كانوا يأملون في أن يتم إطلاق سراح والده في شهر رمضان المبارك لكن خبر وفاته سبق خبر الإفراج عنه.

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