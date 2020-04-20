الحاسي: شفاء الحالة الصفرية لكورونا في بنغازي.. ولم نسجل أي إصابات جديدة

أعلنت اللجنة العليا لمكافحة كورونا التابعة للحكومة الليبية شفاء الحالة الصفرية المصابة بفيروس كورونا في بنغازي، والتي دخلت مستشفى الهواري منذ 7 أبريل الجاري.

وكشف الناطق باسم اللجنة الاستشارية الطبية الدكتور أحمد الحاسي عن عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الليبية وذلك لليوم الثاني عشر على التوالي.

وقال الحاسي إن 20 عينة جرى فحصها في آخر 24 ساعة وتبين سلبية نتائجها، لافتا إلى زيادة في القدرات الطبية التي تسمح بدءا من اليوم بتكثيف عدد المفحوصين للوصول إلى دقة أكثر في الإحصاءات حول الفيروس.

وأشار الناطق باسم اللجنة إلى خروج 4 حالات من المخالطين لمصابي كورونا من مركز الإرادة بعد استكمالهم مدة الحجر الصحي وتبين سلبية نتائج التحاليل الخاصة بهم، منوها إلى أن منظمة الصحة العالمية تعاقدت مع مركز فرنسي لتبادل الآراء مع الأطباء بالحكومة الليبية حول الفيروس ومستجدات مرض كوفيد 19.