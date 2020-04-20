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محمود: الثوار يغيرون تكتيكهم بشكل جيد وسريع وعليهم عدم الانسحاب من مواقعهم في ترهونة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال مستشار وزير دفاع الوفاق المعزول سليمان محمود إن وضع الهجوم كان يجب اتخاذه منذ فترة طويلة، زاعماً بأن التمهيد لدخول ترهونة حقق نجاح باهر من المرحلة الأولى والدخول للمناطق الحساسة بالمدينة إن كان لا يؤثر على المدنيين حسب قوله.

محمود أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن هناك سرعة في إتخاذ القرارات لذلك على الضباط ومن وصفهم بـ”الثوار” إمكانية تغيير القرارات والأهداف التكتيكية والإندفاع والتخطيط الأولي.

وأضاف :”ما حدث في المنطقة الغربية بالأسبوعين الماضيين كان رائع وقرار شجاع من القيادة العليا وسرعة حركة وفي وقت محدود زمنياً بالنسبة لترهونة مدينة كبيرة لذلك سرعة الإدامة والإحتفاظ بالمواقع ودفع قوات احتياطية هي أهم شيء ولا ننسحب منها ليدخل لها العدو” حسب تعبيره.

وقال :” بالنسبة لترهونة احييها كمدينة لأنه ليس كلهم ضد الثورة ولهم تاريخهم بغض النظر عن أخطاء الافراد كما يحصل في الشرق وأحيي القوة المحايدة التي تقف مع الوطن والعاصمة، أنا لست مرتزق قطعت الصحارى لأني مناضل وينبطق كلامي على جزء كبير من أهالي ترهونة”.

وطالب من وصفهم”بعقلاء وحكماء الشرق” بأن ينتظروا ويحسبوا حساباتهم لأن التاريخ سيذكر الرجال الذين يقفون موقف الشموخ والرجولة مع طرابلس والزنتان، مؤكداً على أن اللحمة الوطنية مهمة جداً وعلى المقاتلين في برقة إعادة النظر في حساباتهم بشأن ما وصفه بـ”الهجوم على طرابلس ” (تقدم القوات المسلحة الليبية إلى العاصمة).

وأعرب عن تمنياته ممن وصفهم بـ”عقلاء المنطقة الغربية” في صورة عامة والمدن الغربية عقد لقاء دائم كما حصل في الماضي، مبدياً استعداده لدعوة مشائخ من الشرق والدخول لترهونة من أجل حقن الدماء حسب زعمه.

فيما أكد على ضرورة أن تكون الوطنية أساس الإلتقاء بين المواطنين وليس ما وصفه بـ”القبلية الجاهلية”، موجهاً نداء إلى من وصفهم بـ” عقلاء بني وليد ” إلى الإرتقاء فوق الآلام والتركيز على اللحمة الوطنية لأن ليبيا في خطر وهناك دول كشرت عن أنيابها لأنها تريد إستغلال ثرواتها وخيراتها حسب زعمه.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • من داري بك ياغماز الظلمه ترل في هود ربي الواسع وانا عرفت كلامك عواء وفؤادك خواء يوم خرجت في فبراير في التلفزيون وقلت معمر القذافي أمه يهوديه وهذا القول قد صغر من شأنك امامي ليس دفاع عن معمر بس لا الكلام صح ولا التوقيت كان صحيح وكلامك مثل الضراط اللي يجري بمعني لا يعتد به ولا يسمع ففي عهد ايطاليا واحد عمل مثلك تركه أهله وغرد في سرب ايطاليا وخبر علي ابوه ( بص علي ابوه )وقال للطليان راهو ابي يتعاون مع المجاهدين فقاموا باحضار ابوه وثبتت التهمه عليه ويوم الاعدام قدموهم هم الأثنين للمشنقه فقالوا لهم جيئت مع ايطاليا وخبرتكم بما فعل فقالوا له نعم نحن نعلم ذلك ولكن لم تجد الخير فيك بلادك ولا أبوك فهل ستجد فيك ايطاليا كذلك انت ياطرلي لن يعتدوا المليشياويون ولن يحسبوه لك تركك برقه والانضمام لهم

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  • شناب البورطة سليمان محمود قعد مضحكة عقاب عمره ومحل سخرية من كل الشرفاء الليبين وليس له محل من الاعراب فى كل الهرطقة التى يلوح بها بين الحين والآخر وهو حتما اصبح فى مزبلة التاريخ .

    ت

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  • اى ثوار ياحمار ثوار الجيش السورى الحر قبضوا دولارات ويبحثوا عن بشار فى ليبيا واى ثوار دواعش وخوان واذا كنت انت مهبول اعماك المال الفاسد فان المجاهدين من احفاد عمر المختار سيبيدوا اى جرذ من الخوان او المرتزقة او الاتراك والرسالة وصلت لسيدك المعتوه بان ليبيا ستكون مقبرة الاتراك وانها اخر مسمار فى نعشه والسقوط فى تركيا ينتظره بعد ان اصبح مسخرة فى انقرة وفضيحته بعد ان اوهم الخوان بانه سيدخل ترهونه من عدة محاور وانكسر فيها جميعا وعليه انتظار هجوم معاكس يكسر عظامه اكثر حتى تنتهى الهدنة التى لايزال يلتزم بها الجيش وبعتمد على رد الفعل اما اذا صدرت الاوامر بالتقدم فسترى تكتيك عسكرى من قائد محنك شارك فى حرب اكتوبر وليس خمار مثلك معاه دبلوم وغبى دفع الخوان فى كل مكان للتهلكة بعد ان اوهمهم بانه سيعيدهم للسلطة فاعدهم للسجون والقبور وهو نفس مصير الخوان فى ليبيا قريبا جدا !!!

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  • محمود ايه دا يامحمود هو انت مهبول ولا مسطول فهل تطلب من جرذ ان ينتظر فى طريق الاسد حتى يفترسه فالبطع لا وجه للمقارنة بين الجيش الوطنى النظامى ومعه شعب عظبم من احفاد عمر المختار بناقص 7% من الخوان حسب تقدير واحد منهم وهو السويحلى فهل يقدروا على مواجهة الجيش حتى لو اتوا بالفارين من اسد سوريا النتيجة محسومة واروغان ينبح بعد الفشل الذريع وتراجع قنونو عن احلامه الوردية وصدمة للخوان بعد انتهاء مفعول الترامادول ليجدوا الواقع مر بالنسبة لهم فى انتظار رد فعل الجيش الوطنى والتحول للهجوم

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