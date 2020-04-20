شاهد.. تسجيل يوثق وصول أسرى من المرتزقة السوريين ومسلحين تابعين لقوات الوفاق إلى بنغازي

أخبار ليبيا24

نشرت شعبة الإعلام الحربي اليوم الإثنين تسجيلًا مصورًا يوثق وصول عدد من المرتزقة السوريين ومسلحين تابعين لقوات الوفاق أسرهم الجيش الوطني الأيام الماضية في محوري بوسليم بالعاصمة طرابلس ومحور بوقرين شرق مصراتة إلى بنغازي.

ووثق التسجيل، الذي مديته نحو 9 دقائق، وصول خمسة مرتزقة يحملون الجنسية السورية وثلاث مقاتلين تابعين لقوات الوفاق إلى مقر كتيبة طارق بن زياد.

وأفاد المرتزقة السوريين أثناء الاستدلال الأولي معهم لدى وصولوهم إلى مقر كتيبة طارق بن زياد ببنغازي، أنهم جاءوا إلى ليبيا للقتال كمرتزقة إلى جانب قوات الوفاق، مشيرين إلى أنهم وصولوا إلى كل من مصراتة وطرابلس بعد رحلة انتقلوا خلالها من سوريا إلى مدينة غازي عنتاب التركية ومن ثم إلى إسطنبول التركية حتى وصولوا إلى كل من مصراتة وطرابلس بواسطة طائرة تحمل شعار الخطوط الليبية.

وأكد المرتزقة السوريين أنهم أسروا بحوزتهم أسلحة كانت عبارة عن بنادق أثناء القتال ضد قوات الجيش الوطني في محور بوسليم بالعاصمة طرابلس.

كما أكد المرتزقة، أنهم جاؤوا إلى ليبيا لقتال قوات الجيش نظير تلقيهم الأموال التي تدفعها لهم حكومة الوفاق.

وتقوم تركيا بالتعاون مع حكومة الوفاق بإرسال مرتزقة من سوريا إلى ليبيا لقتال الجيش الوطني الليبي في طرابلس وعدد من المناطق الأخرى، حيث افتتحت تركيا منذ عدة شهور مكاتب لتجنيد المرتزقة التابعين لجماعات متطرفة في سوريا للقتال إلى جانب قوات الوفاق في طرابلس.

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