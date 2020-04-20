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أردوغان: سنواصل إفساد المؤامرات في البحر المتوسط

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

أكد الرئيس التركي، رجب طب أردوغان، اليوم الاثنين، إن بلاده ستواصل إفساد “المؤمرات في البحر المتوسط” بقوتها المستمدة من القانون الدولي وموقفها الحازم في حماية مصالحها.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن أردوغان قوله خلال مؤتمر صحفي: “الانقلابي خليفة حفتر يرتكب مجازر في ليبيا، وندعو المجتمع الدولي إلى إجباره على إنهاء ما يفعله”.

وأردف: “المكاسب الميدانية التي حققتها الحكومة الشرعية في ليبيا، تظهر بصورة أفضل الوجه الحقيقي للانقلابي حفتر. ومن هنا أدعو الرأي العام الدولي مرة أخرى، لدعم الحكومة الشرعية بليبيا في مواجهته”.

وعلى الجبهة السورية، علق الرئيس التركي قائلًا: ” في حال استمر النظام السوري في انتهاك وقف إطلاق النار سنجعله يدفع الثمن غالياً، ولن نسمح للمجموعات الظلامية بإفساد وقف إطلاق النار”.

​جاء ذلك في خطاب متلفز إلى الشعب عقب ترأس أردوغان اجتماع الحكومة الذي انعقد عبر تقنية الاتصال المرئي. وقال: “مكافحة جائحة كورونا كانت البند الرئيسي للاجتماع إلى جانب قضايا أمنية إقليمية مهمة، على رأسها المستجدات في سوريا وليبيا وبحر إيجة”.

وأشار إلى التزام بلاده بمذكرة التفاهم التي أبرمتها مع روسيا بشأن إدلب في 5 مارس/ آذار الماضي، لكنها لن تتهاون حيال “عدوان النظام السوري”، مضيفًا: “إذا واصل النظام انتهاكه للهدنة والشروط الأخرى للاتفاق، فإنه سيدفع ثمن ذلك بخسائر فادحة جدا”.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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  • شين دخلك بليبيا يامهبول انت مجرم تقصف المدن الامنة بالصواريخ من البوارج وتنقل مرتزقة ودواعش على مرأى من العالم كله ومن حق الجيش الوطنى المكلف من نواب الشعب ان يدافع عن ارضه ويدفن كلابك فى الصحراء الليبية وقد رايت ياحمار فشلك مخططك يامخطط ولا مكان لخوانك فى ليبيا فمصيرهم مثل مرشد الخوان فى مصر والبشير فى السودان مصيرهم السجون اما انت فالشعب التركى سيسحلك فى الشارع مع امرأتك امينة على الطريقة الرومانية لشاويسكو وزوجته رئيسه !!

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