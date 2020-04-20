تجهيز قسم العزل الصحي بمنفذ غدامس الحدودي

استكملت عملية الصيانة وتركيب أجهزة العزل الصحي بمنفذ اغدامس الحدودي الذي يربط ليبيا بالجزائر وتونس، وذلك كإجراء احترازي لمكافحة وباء كورونا في حال تم تسجيل إصابات في مدينة غدامس.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
مصراتة جميع عينات الاشتباه بكورونا في الأسبوع الأخير سالبة
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
البعثة تُعلّق على الوضع الإنساني في ترهونة.. وتدعو لوقف الحرب
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
معبر رأس جدير التونسي: إيقاف عددًا من العائدين من ليبيا لهذا السبب؟
تم النشر منذُ 11 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
إصابة أول لاعب كرة قدم ليبي بفيروس كورونا
تم النشر منذُ 13 دقيقة
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
أضف تعليقـك