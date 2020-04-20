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تجهيز قسم العزل الصحي بمنفذ غدامس الحدودي

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

استكملت عملية الصيانة وتركيب أجهزة العزل الصحي بمنفذ اغدامس الحدودي الذي يربط ليبيا بالجزائر وتونس، وذلك كإجراء احترازي لمكافحة وباء كورونا في حال تم تسجيل إصابات في مدينة غدامس.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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