المصرف المركزي يعيد الاعتمادات بشروط

وجّه مصرف ليبيا المركزي مساء الاثنين كتابا للمديرين العامين بالمصارف التجارية، يطالب فيه بفتح الإدارات المعنية وذات العلاقة “بالاعتمادات المستندية” فقط.

وجاء في الكتاب الصادر عن نائب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد عبد الحفيظ تربل، أن حالة الضرورة تقضي باستمرارية عمل الإدارات المرتبطة بتقديم الخدمات الخارجية في فترة الحظر.

وشدد “المركزي” على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة من إدارات المصارف وفروعها ما يضمن سلامة المواطنين والموظفين، على أن يتم التواصل والتنسيق مع الغرفة الرئيسية لإدارة أزمة فيروس كورونا في وزارة الداخلية بشأن الحصول على تصاريح التي من شأنها أن تكفل التنقل لموظفي المصارف.

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