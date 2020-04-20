“النجار”: ليبيا لم تتجاوز مرحلة الخطر من “كورونا”.. ونستطيع إجراء ألف اختبار يوميا

أكد رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور بدرالدين النجار، أن ليبيا لم تتجاوز مرحلة الخطر من فيروس كورونا المستجد، لافتا أن المركز ينتظر تطورات الأوضاع خلال الأسبوع السادس.

وأوضح “النجار”، خلال لقاءه في برنامج المشهد على قناة «wtv»، أن ليبيا تعتبر أقل دول العالم في تسجيل الإصابات بهذا الفيروس، مؤكدا أن الفيروس لم يتكاثر في البلاد منذ تسجيل الحالة الأولى وحتى دخول الأسبوع الرابع.

وأشار إلى أن كل الحالات التي سجلت في ليبيا لم تحدث لها أي مضاعفات ولم تدخل أي حالة للعناية الفائقة، مشيرا إلى زيادة الإجراءات الاحترازية بمنع التجول لمدة عشرة أيام للوقاية من هذا الفيروس.

وأضاف أن المركز قادر على إجراء ألف اختبار في اليوم، وضم أفضل الخبرات في إجراء التحليل لأي أوبئة، موضحا أن المركز يضم عددا من حاملي درجة البروفسور ومعتمدين من منظمة الصحة العالمية.

وكانت قد أعلنت اللجنة العليا لمكافحة كورونا التابعة للحكومة الليبية شفاء الحالة الصفرية المصابة بفيروس كورونا في بنغازي، والتي دخلت مستشفى الهواري منذ 7 أبريل الجاري.

وكشف الناطق باسم اللجنة الاستشارية الطبية الدكتور أحمد الحاسي عن عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الليبية وذلك لليوم الثاني عشر على التوالي.

وقال الحاسي إن 20 عينة جرى فحصها في آخر 24 ساعة وتبين سلبية نتائجها، لافتا إلى زيادة في القدرات الطبية التي تسمح بدءا من اليوم بتكثيف عدد المفحوصين للوصول إلى دقة أكثر في الإحصاءات حول الفيروس.

وأشار الناطق باسم اللجنة إلى خروج 4 حالات من المخالطين لمصابي كورونا من مركز الإرادة بعد استكمالهم مدة الحجر الصحي وتبين سلبية نتائج التحاليل الخاصة بهم، منوها إلى أن منظمة الصحة العالمية تعاقدت مع مركز فرنسي لتبادل الآراء مع الأطباء بالحكومة الليبية حول الفيروس ومستجدات مرض كوفيد 19.