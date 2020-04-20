«المسماري»: القوات المسلحة تمكنت من القضاء على عناصر إرهابية خطيرة في محاور طرابلس

أعلن اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، في بيان عاجل عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، أن “وحدات القوات المسلحة تتمكن من القضاء على عناصر إرهابية خطيرة في محاور طرابلس”.

وكان «المسماري» قد أعلن خلال مؤتمر صحفي مساء أمس الأحد، أنه تم توثيق “جرائم القتل والخطف والسرقة والتدمير التي ارتكبتها الميليشيات في صبراتة وصرمان وسوف يتم إرسالها إلى مجلس الأمن الدولي”.

وأضاف «المسماري» أن “استهداف ترهونة تم لدورها في مواجهة المخطط التركي“، لافتًا إلى أن “الهجوم على ترهونة كانت تعد له تركيا منذ أشهر”، لافتًا إلى أن “العدوان على ترهونة تم بآلاف المقاتلين الإرهابيين وأعدادًا كبيرة من الطائرات المسيرة”، مستطردًا أن “أردوغان استفاد من الهدنة لنقل إرهابيين ومعدات إلى ليبيا”.

وأشار «المسماري» إلى أن “ إحباط الهجوم الجوي وإسقاط عدد كبير من الطائرات المسيرة أفشل بشكل كبير الهجوم على ترهونة”، موجهًا “تحية كبيرة لرجالنا ونسائنا وأطفالنا في ترهونة الذين صمدوا أمام العدوان”، مردفًا أنه في “يوم 17 أبريل قامت مجموعة طائرات تركية بتنفيذ محاكاة لعملية تدمير أهداف في ليبيا، شملت طائرات (إف 16) وطائرات تزود بالوقود”، مضيفًا “حققنا تقدمات تكتيكية كبيرة في محاور عين زارة وصلاح الدين وأبوسليم”.

وأكد أنه “تم صباح اليوم إسقاط طائرة في الوشكة تختلف عن الطائرات التركية المتعارف عليها، لم يتم تحديد تبعيتها بعد”، مشيرًا إلى أن “حكومة السراج تمول مجموعات إرهابية في الجنوب الغربي تم رصدها من قبل سرايا الاستطلاع”.

وأوضح أنه “تم إسقاط 5 طائرات تركية مسيرة يوم الخميس كانت تمهد للهجوم على ترهونة، حيث استطعنا حرمان العدو من قدراته الجوية التي استخدمها في الهجوم على صبراتة”.

وأكد «المسماري» أن “سرايا استطلاع الجيش ترصد تحركات للمجموعات الإرهابية على الحدود مع تشاد”، مضيفًا كما أن “القوات المسلحة ترصد تحركات لجماعات متطرفة في منطقة غدوة”، مؤكدًا في الوقت نفسه أن “هذه المجاميع الإرهابية في الجنوب مدعومة من حكومة الوفاق برعاية تركية“.