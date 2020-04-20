الكبير يبحث السيولة والاعتمادات مع اللجنة الطبية بـ”الأعلى للدولة”

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اليوم الاثنين، اجتماعا مطولا مع اللجنة الطبية التابعة للمجلس الأعلى للدولة، بمقر المصرف في طرابلس.

وتطرق الطرفان إلى ضرورة تسهيل إجراءات الاعتمادات المستندية لضمان تدفق السلع للسوق المحلية والطبية والأدوية لتعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة، بالتزامن مع حلول شهر رمضان، وتداعيات فيروس كورونا.

وناقشت اللجنة الطبية مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، توزيع السيولة النقدية على المصارف وآلية حماية المواطنين من التجمعات.

وكان مصرف ليبيا المركزي قد وجه في وقت سابق من الاثنين، المصارف التجارية بإعادة فتح الإدارات المعنية وذات العلاقة بالاعتمادات واستثنائها من الحظر على أن يتم التنسيق مع وزارة الداخلية بشأن تصاريح العمل.

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