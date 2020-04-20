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أردوغان يدعو الرأي العام الدولي إلى دعم حكومة الوفاق لمواجهة حفتر

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24 – سياسة

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المجتمع الدولي إلى دعم حكومة الوفاق الوطني الشرعية في ليبيا لمواجهة القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

وقال أردوغان، في خطاب متلفز إلى الشعب عقب ترأسه اجتماع الحكومة الذي انعقد عبر تقنية الاتصال المرئي: “من هنا أدعو الرأي العام الدولي مرة أخرى، لدعم الحكومة الشرعية بليبيا في مواجهة الانقلابي حفتر”.

وأضاف أردوغان، أن “تركيا ستواصل إفساد المؤامرات في البحر المتوسط، بقوتها المستمدة من القانون الدولي وموقفها الحازم في حماية مصالحها”.

وأردف قائلا: “من الواضح أن حالة الانزعاج من مذكرة التفاهم – التي أبرمناها مع ليبيا لتحديد مناطق الصلاحية البحرية في المتوسط – ما تزال قائمة، مع العلم أننا أكملنا المسار المتعلق بالمذكرة من خلال إبلاغ الأمم المتحدة بها”.

واستطرد الرئيس التركي: “أما المكاسب الميدانية التي حققتها الحكومة الشرعية في ليبيا، فتظهر بصورة أفضل الوجه الحقيقي لحفتر”، على حد قوله.

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  • العالم كله قرفان من امك تنزيل التى لم تعرف تربيك يامنحط شين دخلك بليبيا تنقل لها ارهابيين تحارب جيشها الوطنى المكلف من نواب الشعب بينما السراج فاسد وغير شرعى بشهادة الخوان انفسهم من خلال قناة التناصح التى تبث من اسطنبول بل وطلب احدهم بسجن السراج وبالتالى فان اتفاقه معك باطل بالتوافق بين الجميع وانت مجرم حرب مسئول عن قطع رقاب وحرق منشآت فى صبراته فى حمابة طائرات وسفن تقصفن المدن الامنة وسط صمت المجتمع الدولى الفاسد ولكن جائحة كورونا تقوم بالواجب وتنتشر بسرعة وصلت الى 91 الف حتى اليوم ربنا يبتليك كمان وكمان

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