في أقل من شهرين.. الحكومة الليبية ترسل ثالث شحنة من المعدات الطبية إلى مستشفى ابن سينا في سرت

وصلت شحنة جديدة من المعدات الطبية التي أرسلتها وزارة الصحة بالحكومة الليبية في بنغازي مساء اليوم الاثنين إلى مستشفى ابن سينا التعليمي في مدينة سرت، والتي تعد الثالثة من نوعها منذ فبراير الماضي.

وتتألف الشحنة من أسرة عناية بكافة مستلزماتها، وأسرة عادية، وأجهزة مراقبة حيوية، وأجهزة شفط سوائل وغيرها، مخصصة لقسمي الباطنة والجراحة نساء في الدور الثالث بالمستشفى التعليمي، الذي اكتملت صيانته منذ مدة.

بدوره أعرب مدير عام مستشفى ابن سينا التعليم الدكتور علي الزرقاء عن شكره وتقديره لوزير الصحة الدكتور سعد عقوب ووكلاء الوزارة وجهاز الإمداد الطبي تجاه ما يبذلون من مجهودات طيبة للدفع بمستشفى ابن سينا نحو مواقع متقدمة في خدمة المواطنين.

الجدير بالذكر أن مستشفى ابن سينا التعليمي شهد مؤخرا تقدما في مستوى الخدمات الطبية المقدمة إلى المواطنين، منذ تحرير المدينة من يد المليشيات المسلحة التابعة لفائز السراج.

وافتتح المستشفى يوم الجمعة الماضي قسم العناية الفائقة المركزية يحوي 26 سريرا بعد التوسعة، إضافة إلى أجهزة تنفس صناعي مجهزة للأسرة الطبية، وأجهزة ضخ وريدي وأجهزة مراقبة للعلامات الحيوية للمريض، كما يضم القسم غرفة للملاحظة للمرضى وغرفة للأطباء وعناصر التمريض مجهزة.

وفي نفس اليوم افتتح مدير مستشفى ابن سينا مصنعا لإنتاج أسطوانات الأكسجين، ينتج بمعدل (6) أسطوانات كل ثلاثة ساعات، وسيغطي احتياجات الأقسام الطبية والعناية والعمليات باحتياجاتها، ويمكن من خلاله توفير الأسطوانات للمرافق والمستشفيات المجاورة.