شفاء الحالة الصفرية المصابة بـ”كورونا” في بنغازي

أخبار ليبيا24

أعلنت اللجنة العليا لمكافحة كورونا التابعة للحكومة الليبية اليوم الإثنين شفاء الحالة الصفرية المصابة بفيروس كورونا في بنغازي، والتي دخلت مستشفى الهواري منذ 7 أبريل الجاري.

وقال الناطق باسم اللجنة الاستشارية الطبية أحمد الحاسي عن عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في مناطق الحكومة الليبية وذلك لليوم الثاني عشر على التوالي.

وأضاف الحاسي أن نتائج 20 عينة جرى فحصها في آخر 24 ساعة جاءت سلبية، مؤكدًا زيادة في القدرات الطبية التي تسمح بتكثيف عدد المفحوصين للوصول إلى أكثر دقة في الإحصاءات حول الفيروس.

وأوضح الناطق باسم اللجنة أن عدد 4 حالات من المخالطين لمصابي كورونا خرجوا من أحد المراكز الصحية بعد استكمالهم مدة الحجر الصحي وتبين سلبية نتائج التحاليل الخاصة بهم.

وأشار الحاسي إلى أن منظمة الصحة العالمية تعاقدت مع مركز فرنسي لتبادل الآراء مع الأطباء بالحكومة الليبية حول الفيروس ومستجدات مرض كوفيد 19.

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