البعثة الأممية تعرب عن قلقها البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في طرابلس وترهونة

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الاثنين، عن قلقها البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في طرابلس والمناطق المحيطة بها وترهونة جراء اشتداد حدة القتال في الأيام القليلة الماضية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا