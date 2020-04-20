البعثة الأممية تعرب عن قلقها البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في طرابلس وترهونة

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الاثنين، عن قلقها البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في طرابلس والمناطق المحيطة بها وترهونة جراء اشتداد حدة القتال في الأيام القليلة الماضية.
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أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الاثنين، عن قلقها البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في طرابلس والمناطق المحيطة بها وترهونة جراء اشتداد حدة القتال في الأيام القليلة الماضية.
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انسانى ياانسانى فانتم سبب الخراب فى ليبيا بتسليم البلاد لخونة وعملاء رفصهم نواب الشعب واستمروا بشهادة زور منكم منكم لله ياكلاب
The UN and its entire chapters/departments are fat & ugly animals where they are highly paid to do NOTHING at ALL except SHIT statements. And also, they have denied that ALL world wars/conflicts are all BLESSED & go thru the Animals in the UN
UN, we hope that you become bankrupt and close down for GOOD & go to hell for ever
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