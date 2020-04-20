الحاسي: خروج 33 طبيبا وعنصرا طبيا مساعدا من مركز الحجر الصحي في بنغازي

أعلن نائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية، الناطق الطبي الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة الدكتور أحمد الحاسي، عن‬ خروج 33 طبيبا وعنصرا طبيا مساعدا، من مركز الحجر الصحي «الأمل» في بنغازي بعد انعزالهم فيه لأكثر من شهر مع نزلاء كان يشتبه في إصابتهم بالفيروس.

ولفت الحاسي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إلى سحب عينات من 20 حالة خلال الـ24 الماضية، والتي ظهرت جميعها سلبية، لافتا إلى عدم تسجيل أي حالات إصابة لليوم الثاني عشر على التوالي.

وأضاف أن الأيام المقبلة ستشهد زيادة في عدد الحالات التي سيتم أخذ عينات منها، مع توفر إمكانيات لإجراء التحاليل بكثافة، وهو «ما يساعد على معرفة وضعنا الوبائي في ليبيا بصورة أدق».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا