بالفيديو..مقاتلون أتراك إلى جانب قوات الوفاق في محاور طرابلس

نشر أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي على صفحته الرسمية على الفيسبوك لقطات بالصوت والصورة من جبهات القتال في طرابلس تظهر مشاركة أشخاص يتحدثون بالتركية الى جانب عناصر قوات الوفاق في محاور القتال على مشارف طرابلس .

وقال المسماري في وقت سابق إن أنقرة تحاول استغلال أزمة كورونا لنقل الأفراد والمعدات إلى طرابلس ومصراتة وزوارة لتنفيذ مخططاتها.

وأكد المسماري، في مؤتمر صحفي،الأحد، أن تركيا تستغل أزمة كورونا والهدنة،وتقوم بنقل الأفراد والمعدات إلى طرابلس ومصراتة وزوارة لتنفيذ مهام إرهابية.

وأضاف “تركيا وتنظيم “القاعدة” هما من يحركان المليشيات في كافة مناطق ليبيا وهناك قيادة ميدانية تركية خاصة في مناطق الجنوب الغربي”.

وأوضح أنه “من ضمن المعدات التي نقلتها تركيا إلى المنطقة طائرات استطلاع وطائرات تشويش وطائرات هجومية”.