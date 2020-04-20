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بالفيديو..مقاتلون أتراك إلى جانب قوات الوفاق في محاور طرابلس

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

نشر  أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي على صفحته الرسمية على الفيسبوك لقطات بالصوت والصورة من جبهات القتال في طرابلس تظهر مشاركة أشخاص يتحدثون بالتركية الى جانب عناصر قوات الوفاق في محاور القتال على مشارف طرابلس .

وقال المسماري في وقت سابق إن أنقرة تحاول استغلال أزمة كورونا لنقل الأفراد والمعدات إلى طرابلس ومصراتة وزوارة لتنفيذ مخططاتها.

بالصوت والصورة أتراك يقاتلون مع المليشيات الإرهابية في طرابلس

Posted by ‎الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية‎ on Monday, April 20, 2020

وأكد المسماري، في مؤتمر صحفي،الأحد، أن تركيا تستغل أزمة كورونا والهدنة،وتقوم بنقل الأفراد والمعدات إلى طرابلس ومصراتة وزوارة لتنفيذ مهام إرهابية.

وأضاف “تركيا وتنظيم “القاعدة” هما من يحركان المليشيات في كافة مناطق ليبيا وهناك قيادة ميدانية تركية خاصة في مناطق الجنوب الغربي”.

وأوضح أنه “من ضمن المعدات التي نقلتها تركيا إلى المنطقة طائرات استطلاع وطائرات تشويش وطائرات هجومية”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • الحق علي الليبيين لو لم يطلبوا الاتراك ماكانوا جاءوا ولكن دعهم يقفوا مع التركي ضد الليبي هذه عوائد هلهم فالليبيين كانوا يصفقوا لمعمر ويقولوا يا معمر وين ادز لنا ماننسوش عوائد هلنا فسصدقهم علي أساس وين يصير حرب سيجدهم في صفه ولكن عندما بدأ الناتو يقصف اتضح ان عوائد هلهم هي الاصطفاف مع العدو ضد الوطن كلنا كنا علي خلاف مع معمر ولكن ليس لدرجة الاصطفاف مع من اعتدي علي ليبيا ولكن هكذا لسبده من طلعت الحفيد لجده فمن شابه جده في العماله فما ظلم
    الاف من العملاء الليبيين التحقوا في جيش الاستعمار الايطالي في ليبيا عمر المختار الواقع هناك الالاف من العملاء الليبيين الذين التحقوا في جيش الاستعمار الايطالي وهنا كذلك يجب أن نعترف بأن الليبيين من غرب ليبيا قد خذلوا عمر المختار و المجاهدين بصفة عامة ، فبينما لا يصل أعلى عدد لمن كان حوله من الرجال إلى ألف رجل في أحسن تقدير، تطوع في الجيش الإيطالي عشرات الآلاف من الليبيين القاطنين في غرب البلاد أما من وضع حبل المشنقة فى عنق المختار فلم يكن إيطاليا ، بل ليبيا من أصل تاورغى كان يعيش ببنغازى .وفي معركة العلمين الشهيرة ، استسلم خمسون ألف مجند ليبي من كانوا يخدمون تحت العلم الإيطالي ، ويمكن القول إن عدد المجندين من أصل ليبي في تلك الفترة داخل باقي المناطق الليبية ، لا يقل عن مئة ألف مجند. وليس هذا فحسب ، فكثير من المدنيين الليبين خدموا إيطاليا بإخلاص لدرجة أن عددا منهم نال الأوسمة والنياشين و الألقاب، ويحضرني هنا على سبيل المثال الشاعر أحمد قنابة ، الذي ترجم أناشيد الفاشيست إلى العربية لكي يتغنى بها تلاميذ المدارس كل صباح . ومن أراد المزيد فعليه الرجوع إلى قوائم الشرف الإيطالية وقوائم الضحايا وقوائم المجندين في الجيش الإيطالي.
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  • جيش الدعارة التركى مهزوم فى كل مكان اذا كان منذ 40 سنة لا يستطيع اقتحام معقل حزب العمال الكردستانى فى جبال قنديل على الحدود التركية العراقية !!!

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  • بمناسبة الاحتلال الايطالى حكى لى فى طرابلس احد شيوخها عن واقعة تدل على ذكاء شيخ ليبى ايام الطليان طلب منه قائد ايطالى ان يقرأ قرآن على ضابط ايطالى قتل فقرأ قوله تعالى :-
    خُذُوهُ فَغُلُّوهُ (30) ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ (31) ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ (32) إِنّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ (33)
    فقال له بارك الله فيك ياشيخ !!

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