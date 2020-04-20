بعثة الأمم المتحدة بليبيا: ترهونة تواجه اعتداءً كارثيًا.. ونحذر من الاعتقالات التعسفية للمدنيين

قالت بعثة الأمم المتحدة، التي ترأسها ستيفاني ويليامز، خلفاً لغسان سلامة، إنها قلقة بشدة إزاء تدهور الوضع الإنساني في طرابلس والمناطق المحيطة بها وفي ترهونة جراء اشتداد حدة القتال مؤخرًا، إذ أصيب ما لا يقل عن 28 مدنياً وقُتل 5 أشخاص، بينهم نساء وأطفال، على حد تعبيرها.

وبحسب بيان صادر عن البعثة اليوم الإثنين، فإن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعرب عن قلقها البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في طرابلس والمناطق المحيطة بها جراء اشتداد حدة القتال في الأيام القليلة الماضية.

وأشارت البعثة، في بيانها، إلى أن هذه المناطق شهدت إصابة ما لا يقل عن 28 مدنياً ومقتل خمسة أشخاص، بينهم نساء وأطفال، وذلك بسبب الارتفاع الحاد في القصف العشوائي على المناطق المأهولة بالمدنيين.

وقالت إن الهجمات أسفرت عن تجدد موجات النزوح وإلحاق الضرر بممتلكات المواطنين والمنشآت المدنية.

كما أعربت البعثة عن استيائها البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في ترهونة وذلك بسبب التصعيد العسكري في المدينة وما حولها، مما أدى إلى موجة نزوح جديدة للمدنيين، ومما زاد من تفاقم الوضع الإنساني المتردي واستمرار انقطاع التيار الكهربائي.

ووصفت البعثة، ما يحدث في ترهونة- فيما يبدو- بأنه عقاب جماعي واضح لأهالي المدينة رداً على قطع إمدادات الغاز عن محطة كهرباء الخمس ومصراتة، على حد قولها.

ودعت البعثة، في بيانها، الأطراف المعنية كافة إلى الإنهاء الفوري لقطع الكهرباء وإعادة تدفق الغاز على الفور، مشرة إلى أنها يساورها القلق أيضاً إزاء ما أفيد من اعتقالات تعسفية للمدنيين وإساءة معاملة المدنيين والمقاتلين على حد سواء في ترهونة.

وتذكّر البعثة أطراف النزاع كافة بأن الهجمات العشوائية، وكذلك استهداف المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى والقطع المتعمد لإمدادات الكهرباء أو الوقود أو الماء أو الغذاء، تشكل انتهاكات للقانون الدولي الإنساني ويمكن، وفقاً للظروف، أن ترقى إلى جرائم حرب.

وتابعت:” أن الأكثر مدعاة للاستنكار هي تلك الهجمات التي تلحق الضرر أو تؤثر بطريقة أو بأخرى على الأداء المنتظم لمرافق الرعاية الصحية في سياق جائحة فيروس كورونا بالنظر إلى أن المنظومة الصحية في البلاد منهكة أصلاً وتعاني من قلة الموارد”.

وأشارت إلى أن المسلمين في جميع انحاء العالم لاستقبال شهر رمضان المبارك والاحتفاء به، يعيش الليبيون في حالة من الخوف المستمر حيث تتزايد يوماً بعد يوم الهجمات ضد المدنيين وتشتد جسامتها وتتعدد آثارها مع إفلات تام من العقاب، لذا يجب أن تتوقف هذه الحرب العبثية التي طال أمدها على الفور، على حد تعبيرها.

وجددت بعثة الأمم المتحدة، في بيانها، الدعوة إلى هدنة إنسانية لإتاحة الفرصة لليبيين للتهيؤ للشهر المقدس بسلام وإفساح المجال للسلطات لتقديم الخدمات التي تشتد الحاجة إليها ومعالجة الجرحى والتصدي للتهديد المتصاعد لجائحة فيروس كورونا.

وشهدت محاور مدينة ”ترهونة” وبعض من محاور العاصمة ‏طرابلس، السبت الماضي، اشتباكات قوية مع ميلشيات حكومة السراج، حيث ‏حاولت القيام بعمل عسكري ولكنه فشل، ونتج عن ذلك تقدم في بعض من محور طرابلس، منها ‏صلاح الدين ومحور مشروع بوسليم ومحور الطويشة وعين زارة.‏

وقالت مصادر عسكرية لـ”الساعة 24″ إن الجيش الليبي أسر مدرعة تركية فى محور الطويشة، وكان فيها صالح العمو الدباشي شقيق المجرم أحمد الشهير بالعمو، وأحمد خالد المتهم بقتل الكرو في صبراته، ومختار الدباشي عم العمو المذكورين أعلاه، وعلي عطية، وهو من يقود المدرعة التايجر، التي تم الاستحواذ عليها في هجوم صبراتة من مقر المباحث الغربية، وأحمد الورشفاني الملقب بـ”جيمي” مطلوب لدى المدعي العام من مدينة ورشفانة.

وشن الطيران المسير التركي غارات، صباح الأحد الماضي، على منطقتي سوق الجمعة والمصابحة ما أدى إلى مقتل 3 أشقاء “عبد المنعم وعلاء ومنير” من أبناء عائلة شغيلة، فيما يلقى الأخ الرابع الرعاية الطبية بقسم العناية المركزة.