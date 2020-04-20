مديرية أمن الجفارة تشرع في تنفيذ خطة أمنية لشهر رمضان

عقد مدير أمن الجفارة، العميد عبدالناصر إلطيف، صباح اليوم الاثنين، اجتماعا برؤساء المراكز والوحدات بالمديرية من أجل إعداد خطة أمنية بمناسبة حلول شهر رمضان.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع جرى خلاله «إعداد خطة أمنية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك».

وأكد مدير أمن الحفارة خلال الاجتماع على الاستمرار برفع حالة الاستعداد لمكافحة وباء فايروس كورونا المستجد بناء على التعليمات الصادرة عـن الـغرفة الـرئـيسية لإدارة الأزمـة لـمكافحة فـايروس كـورونا الـمستجد بـوزارة الـداخـلية، وتكثيف الدوريات الأمنية بالمنطقة.

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