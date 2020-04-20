المسماري يعلن صد محاولة تقدم لقوات «الوفاق» في قاعدة عقبة بن نافع الجوية

أعلن الناطق باسم قوات القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، إن صد محاولة تقدم لقوات حكومة الوفاق، نحو قاعدة عقبة بن نافع الجوية بمنطقة الوطية غرب البلاد.

وبحسب المسماري في بيان اليوم، فإن قوات القيادة العامة صدت هذا التقدم، ولاحقت قوات الوفاق، لافتا إلى السيطرة على سيارة مسلحة ومدرعة «تركية»، فضلا عن «وقوع أسرى من العدو وكثير من القتلى والمصابين»، وفق قوله.

وأوضح أن قواته طاردت قوات الوفاق إلى منطقة الجميل، و«الآن وحداتنا مسيطرة على العقربية وأقامت فيها بوابات ونشرت استطلاع متقدم حول مناطق السيطرة الجديدة»>

ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من هذه المعلومات من مصدر مستقل.

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