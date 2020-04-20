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مركز مكافحة الامراض يكشف نتيجة 58 عينة اشتباه بكورونا وارتفاع حالات الشفاء

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

كشف المركز الوطني لمكافحة الامراض في بيان له عن نتيجة 58 حالة اشتباه جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، وارتفاع جديد لعدد حالات الشفاء في البلاد.

وقال اللمركز في البيان الذي حمل الرقم 43 أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الامراض استلم يوم الاثنين الموافق 20 أبريل 2020م عدد (58) عينة وكانت كافة النتائج سالبة ، مشيراً إلى أن منها (3) عينات لحالات تماثلت للشفاء.

ومن جديد لم يكشف المركز عن اي تفاصيل أخرى بشأن مناطق العينات الواصلة للمركز.

وكان عدد حالات الاصابة في ليبيا قد ارتفع امس الاحد إلى 51 حالة موجبة وحاملة لفيروس كورونا المستجد، فيما شفي منه 15 حالة وتوفيت حالة واحدة.

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