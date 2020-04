أخبار ليبيا24 تعرضت قوات حكومة الوفاق أثناء محاولتها الهجوم على مدينة ترهونة إلى خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد إلى سقط عدد كبير من القتلى إضافة إلى الجرحى والأسرى في يد القوات المسلحة. ومن بين القتلى المدعو عبدالرحمن صالح امكيكة الزنتاني من مدينة الزنتان مواليد 1995 تابع لمليشيا المجلس العسكري ثوار الزنتان. وكشف مصدر مطلع أن […]

