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«المسماري»: الجيش يصد هجوما على قاعدة الوطية.. ويسيطر على منطقة العقربية

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

نجحت القوات المسلحة العربية الليبية، في السيطرة على منطقة العقربية، كما تمكنت من صد هجوم على قاعدة قاعدة عقبة بن نافع الجوية بمنطقة الوطية.

وقال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، أن الجيش غنم سيارة مسلحة ومدرعة تركية وأسر عددا من المليشيات الإرهابية بعد صده هجوما على قاعدة عقبة بن نافع الجوية بمنطقة الوطية.

وأوضح “المسماري” في إيجاز صحفي، أن المليشيات الإرهابية والإجرامية، حاولت اليوم الإثنين، التقدم نحو قاعدة عقبة بن نافع الجوية بمنطقةالوطية غرب البلاد، لجس نبض قواتنا، إلا أن وحدات قواتنا المسلحة الباسلة تصدت لها.

ولفت إلى أن الجيش لاحق العناصر الإرهابية وغنم سيارة مسلحة ومدرعة تركية وأوقع أسرى من العدو  وكثير من القتلى والمصابين، وتمت مطاردتهم إلى منطقة الجميل.

وأكد اللواء أحمد المسماري، أن وحدات القوات المسلحة تسيطر الآن على العقربية وأقامت فيها بوابات ونشرت استطلاع متقدم حول مناطق السيطرة الجديدة.

وشهدت محاور مدينة ”ترهونة” وبعض من محاور العاصمة ‏طرابلس، السبت الماضي، اشتباكات قوية مع ميلشيات حكومة السراج، حيث ‏حاولت القيام بعمل عسكري ولكنه فشل، ونتج عن ذلك تقدم في بعض من محور طرابلس، منها ‏صلاح الدين ومحور مشروع بوسليم ومحور الطويشة وعين زارة.‏

وقالت مصادر عسكرية لـ”الساعة 24″ إن الجيش الليبي أسر مدرعة تركية فى محور الطويشة، وكان فيها صالح العمو الدباشي شقيق المجرم أحمد الشهير بالعمو، وأحمد خالد المتهم بقتل الكرو في صبراته، ومختار الدباشي عم العمو المذكورين أعلاه، وعلي عطية، وهو من يقود المدرعة التايجر، التي تم الاستحواذ عليها في هجوم صبراتة من مقر المباحث الغربية، وأحمد الورشفاني الملقب بـ”جيمي” مطلوب لدى المدعي العام من مدينة ورشفانة.

وشن الطيران المسير التركي غارات، صباح الأحد الماضي، على منطقتي سوق الجمعة والمصابحة ما أدى إلى مقتل 3 أشقاء “عبد المنعم وعلاء ومنير” من أبناء عائلة شغيلة، فيما يلقى الأخ الرابع الرعاية الطبية بقسم العناية المركزة.

 

 

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • خلا يا مسماري لا تقدعه ولا ترده عميل وطالع لجده
    الاف من العملاء الليبيين التحقوا في جيش الاستعمار الايطالي في ليبيا ضد المجاهدين بقيادة عمر المختار الواقع هناك الالاف من العملاء الليبيين الذين التحقوا في جيش الاستعمار الايطالي وهنا كذلك يجب أن نعترف بأن الليبيين من غرب ليبيا قد خذلوا عمر المختار و المجاهدين بصفة عامة ، فبينما لا يصل أعلى عدد لمن كان حوله من الرجال إلى ألف رجل في أحسن تقدير، تطوع في الجيش الإيطالي عشرات الآلاف من الليبيين القاطنين في غرب البلاد أما من وضع حبل المشنقة فى عنق المختار فلم يكن إيطاليا ، بل ليبيا من أصل تاورغى كان يعيش ببنغازى .وفي معركة العلمين الشهيرة ، استسلم خمسون ألف مجند ليبي من كانوا يخدمون تحت العلم الإيطالي ، ويمكن القول إن عدد المجندين من أصل ليبي في تلك الفترة داخل باقي المناطق الليبية ، لا يقل عن مئة ألف مجند. وليس هذا فحسب ، فكثير من المدنيين الليبين خدموا إيطاليا بإخلاص لدرجة أن عددا منهم نال الأوسمة والنياشين و الألقاب، ويحضرني هنا على سبيل المثال الشاعر أحمد قنابة ، الذي ترجم أناشيد الفاشيست إلى العربية لكي يتغنى بها تلاميذ المدارس كل صباح . ومن أراد المزيد فعليه الرجوع إلى قوائم الشرف الإيطالية وقوائم الضحايا وقوائم المجندين في الجيش الإيطالي

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  • انصبوا المصيدة من جديد ليس المهم السيطرة على مناطق جديدة بل دعم المقاومة الشعبية بالمدن بحيث يتم دخول اى مدينة لقتل واسر المليشيات غنم اسلحة ثم العودة للمواقع مرة اخرى

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