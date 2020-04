عاجل:

المركز الوطني لمكافحة الأمراض يعلن شفاء 3 حالات أخرى من فيروس كورونا

بيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض 43 استلم المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الامراض يوم الاثنين الموافق 20 أبريل 2020م عدد (58) عينة وكانت كافة النتائج سالبة ، منها (3) عينات لحالات تماثلت للشفاء.

The post “مكافحة الأمراض” يعلن شفاء 3 حالات أخرى من فيروس كورونا appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية