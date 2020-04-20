«العليا لمكافحة وباء كورونا ببنغازي» تصدر تعليمات هامة

تطرقت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا ببنغازي، اليوم الإثنين، في انعقادها الدوري إلى تناول الجانب الخدمي بعد لقاءها بمسؤول الهيئة الليبية للإغاثة، وكل من جمعية الهلال الأحمر، ومفوضية الكشاف.

وأوضح الحساب الرسمي للمركز الإعلامي التابع لرئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية، على فيسبوك، في بيان، أن الإجتماع صدرت عدة تعليمات؛ أولها: “اعتماد التقسيم الخدمي الطارئ للمدن تحسباً لوقوع أي طارئ لاقدر الله وذلك للتحرك بشكل سريع وفوري”.

وتابع البيان، وثانيًا “لا يتم استلام وتوزيع أي دعم خارجي فيما يخص الغذاء وما يستلزم إلا عن طريق غرفة الطوارئ المشكلة من هيئة الإغاثة ومفوضية الكشافة والهلال الأحمر”.

وختم البيان موضحًا، أنه الإجتماع تم بحضور اللجنة الطبية الاستشارية الإطلاع على الوضع الطبي في عمومه وتذليل العقبات التي تواجه اللجنة أثناء قيامها بما يلزم ومناقشة ما سوف يتم من إجراءات في الأيام القادمة.