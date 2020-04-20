«الأغا»: أنقرة أبلغت الصديق الكبير بتعليق الأرصدة الليبية المودعة بالبنوك التركية

كشف رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء، رمزي رجب الأغا، نقلًا من مصدر وصفه بـ «الموثوق» أن هناك “تعليمات من محافظ البنك المركزي التركي، للصديق الكبير بعدم إمكانية استخدام الأرصدة الليبية المودعة بالبنوك التركية”.

وأضاف «الأغا»، في تدوينة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، إلى أن ذلك الأمر سيكون “لحين انتهاء تسوية الديون الليبية والتي منها عمليات شراء الأسلحة وعلاج الجرحى وتكاليف نقل المرتزقة وهناك أحكام تعويضية صادرة من محاكم تركية لصالح شركات تركية كانت متعاقدة مع الدولة الليبية”، على حد قوله.

وأوضح «الأغا»، أن المصدر الذي نقل له تلك المعلومات، أكد على أن ذلك بالإضافة إلى أن يأتي في الوقع الذي يعاني منه “الوضع الاقتصادي لتركيا واحتمال انهيار كبير لليرة التركية”.

وختم موضحًا أن “المركزي يمتلك احتياطات من النقد الأجنبي تتجاوز الثمانين مليار دولار تم تحويل جزء كبير منها في البنوك التركية في الفترة الماضية”.