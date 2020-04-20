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شركة الكهرباء: قطع التيار عن مناطق تغذية محطة 220 غريان بالجبل الغربي

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن قطع التيار عن المناطق التي تتغذى من محطة 220 غريان، من الساعة الثامنة صباح غد إلى الساعة السادسة مساء.

وبحسب بيان للشركة اليوم، أعلنت دائرة تشغيل محطات الجبل الغربي أنه سيتم قطع التيار، للقيام بأعمال صيانة للخطوط المغذية للمحطة.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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