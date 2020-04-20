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موظفو وزارة الخارجية بالحكومة الليبية يؤدون اليمين القانونية

تم النشر منذُ 54 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أدى عدد من موظفي وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، اليوم الإثنين، اليمين القانونية أمام وزير الخارجية عبد الهادي الحويج.

وقال وزير الخارجية والتعاون الدولي، في كلمة ألقاها خلال المناسبة، إن وزارة الخارجية مهمتها الأساسية ليبيا والرقي بمستوى العمل الدولي للبلاد، مبديًا استعداد الوزارة لمنح دورات تدريبية للموظفين بما يساهم في رفع كفاءة العمل داخل الوزارة.

يشار إلى أن الموظفين ليسوا بالمعينين الجدد بل هم ممن تمت تسوية أوضاعهم الوظيفية من قبل الوزارة، على حد توضيح وزارة التعاون الدولي.

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الحويج القسم اليمين القانونية موظفون وزارة الخارجية

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • حكومة شرعية نالت ثقة البرلمان نعم تؤدى اليمين اما سيالة الزبالة فمغتصب للسلطة ولم ينل ثقة البرلمان دجال ومزور ومن عبيد السلطان

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