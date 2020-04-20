تونس تنفي اقتحام عالقين لمعبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا

أخبار ليبيا24 – متابعات

نفت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الإثنين، صحة ما تردد عن اقتحام مواطنين تونسيين لمعبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا، ودخولهم إلى الأراضي التونسية بالقوة.

وقالت الوزارة في بيان لها: “تبعًا لما يتم تداوله مساء اليوم بخصوص دخول مواطنين تونسيين للتراب التونسي عنوة، تعلم وزارة الداخلية أنه، وخلافًا لذلك، تم قبول 652 تونسيًا، يتواجدون حاليًا على مستوى المعبر الحدودي برأس جدير في جانبه التونسي”.

وأضافت الداخلية التونسية، أنه يتم استكمال إجراءات العبور الحدودية للعائدين التونسيين، فضلًا عن إتمام الإجراءات الصحية ذات العلاقة، ليتم توجيههم إلى المقرات المخصصة للحجر الصحي.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها نشطاء على “فيسبوك” مئات الأشخاص وهم يسيرون باتجاه معبر رأس جدير الحدودي قادمين من ليبيا، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

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