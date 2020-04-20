مركز مكافحة الأمراض يعلن شفاء 3 حالات من فيروس كورونا في ليبيا

أخبار ليبيا24 – متابعات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الإثنين، عن شفاء ثلاث حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد في ليبيا.

وأكد المركز في بيان له، عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا اليوم الإثنين، موضحا أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز تسلم اليوم 58 عينة وكانت نتائج تلك العينات “سالبة”.

وبهذا يرتفع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا في ليبيا إلى 14 حالة، بالإضافة إلى شفاء حالة من الإصابات الأربعة في بنغازي.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد أعلن عن تسجيل 51 حالة إصابة بفيروس كورونا في ليبيا، ووفاة حالة إصابة واحدة في طرابلس.

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