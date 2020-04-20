وزير الخارجية الإيطالي: يجب على جميع الدول التوقف عن التدخل في ليبيا

طالب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، الاثنين، من جميع الدول التي تتدخل في النزاع الدائر بليبيا بالتوقف عن ذلك الأمر.

وأكد «دي مايو» في تصريحات صحفية، أن بلاده تعمل مع المجتمع الدولي من أجل تعزيز الحل السلمي ووقف النزاع والقتال في ليبيا.

جدير بالذكر، أن وزير الخارجية الإيطالي، كان قد صرح في 27 فبراير الماضي، في مقابلة مع صحيفة لوموند الفرنسية، أن بلاده وفرنسا وألمانيا لن تمد السلاح لأي من طرفي النزاع في ليبيا، مضيفًا، إنه يشعر أنه على نفس طول الموجة مع زملائه الفرنسي والألماني فيما يتعلق بكيفية التعامل مع الأزمة الليبية.

وأوضح حينها قائلًا: “إننا نتعاون جيدًا بشأن ليبيا، مدركين حقيقة أننا لن نمد أي طرف بالأسلحة، ولهذا السبب يجب أن نركز كل الجهود على الدبلوماسية”.