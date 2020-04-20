اخبار ليبيا الان

وزير الخارجية الإيطالي: يجب على جميع الدول التوقف عن التدخل في ليبيا

تم النشر منذُ 3 ساعات
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

طالب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، الاثنين، من جميع الدول التي تتدخل في النزاع الدائر بليبيا بالتوقف عن ذلك الأمر.

وأكد «دي مايو» في تصريحات صحفية، أن بلاده تعمل مع المجتمع الدولي من أجل تعزيز الحل السلمي ووقف النزاع والقتال في ليبيا.

جدير بالذكر، أن وزير الخارجية الإيطالي، كان قد صرح في 27 فبراير الماضي، في مقابلة مع صحيفة لوموند الفرنسية، أن بلاده وفرنسا وألمانيا لن تمد السلاح لأي من طرفي النزاع في ليبيا، مضيفًا، إنه يشعر أنه على نفس طول الموجة مع زملائه الفرنسي والألماني فيما يتعلق بكيفية التعامل مع الأزمة الليبية.

وأوضح حينها قائلًا: “إننا نتعاون جيدًا بشأن ليبيا، مدركين حقيقة أننا لن نمد أي طرف بالأسلحة، ولهذا السبب يجب أن نركز كل الجهود على الدبلوماسية”.

الوسوم

ليبيا وزير الخارجية الإيطالي

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • انت حمار ياحمار الدواعش وجبهة النصرة من السهل ان يعبروا من صبراته الان الى ايطاليا اشرب الارهاب ولا تلوم الا نفسك

    رد

  • كلام جميل مطالبة جميع الدوله بعدم التدخل في ليبيا طيب علي كل الدول عدم التدخل او عليهم مش علينا قصدي عدم التدخل هل سيشمل ايطاليا أليست هي اول دوله تدخلت في ليبيا وانشأت لها قاعده ايطاليه وللتمويه كنتم تقولون في الاذاعات هي مستشفي ميداني

    رد