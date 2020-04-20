البعثة الأممية تعبر عن قلقها من تدهور الوضع الإنساني في طرابلس وترهونة

عبرت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، اليوم الاثنين، عن قلقها إزاء تدهور الوضع الإنساني في طرابلس والمناطق المحيطة بسبب تصعيد حدة القتال خلال الأيام القليلة الماضية.

وقالت في بيان، إن “بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعرب عن قلقها البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في طرابلس والمناطق المحيطة بها جراء اشتداد حدة القتال في الأيام القليلة الماضية”.

وأشارت البعثة الأممية في بيانها، إلى مقتل 5 من المدنيين من بينهم نساء وأطفال وإصابة ما لا يقل عن 28 مدنيا بينهم نساء وأطفال، وذلك بسبب الارتفاع الحاد في القصف العشوائي على المناطق المأهولة بالمدنيين بما في ذلك في عين زارة والصواني وطريق الشوك وسوق الجمعة والكريمية والفرناج والعرادة.

كما أعربت البعثة عن استيائها البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في ترهونة وذلك بسبب التصعيد العسكري في المدينة وما حولها، مما أدى إلى موجة نزوح جديدة للمدنيين، وأوضحت أن التصعيد زاد من تفاقم الوضع الإنساني المتردي باستمرار انقطاع التيار الكهربائي.

وطالبت البعثة بضرورة توقف هذه الحرب التي طال أمدها على الفور.