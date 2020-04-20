“الكهرباء” تعلن قطع التيار على مناطق تتغذى من محطة غريان

أفادت الشركة العامة للكهرباء في منشور لها على حسابها الرسمي أن دائرة تشغيل محطات الجبل الغربي أعلنت اليوم عن أنه سيتم قطع التيار الكهربائي عن المناطق التي تتغذى من محطة 220غريان.

وحددت دائرة تشغيل محطات الجبل أن الوعاء الزمني للانقطاع سيكون اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة السادسة مساءً مبررةً القطع بعزمها القيام بأعمال صيانة للخطوط المغذية للمحطة٠

وقالت الشركة في وقت سابق -مساء أمس ضمن عواجلها-إنه نتيجة للاشتباكات التي تشهدها مناطق جنوب طرابلس انفصل خط القرقني رقم 1 بمحطة الحمودات المغذي لمحول T- Off بسبب إصابة أحد مبردات الزيت بإطلاق ناري، الأمر الذي أدى إلى إنقطاع التيار الكهربائي على سكان منطقة القرقني بعين زارة ، وأكدت الشركة في هذا الصدد أن فرق الصيانة والتشغيل على جاهزية تامة للقيام بأعمال الصيانة اللازمة حال تحسن الظروف الأمنية .

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