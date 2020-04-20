السفارة الليبية تضع شروطا جديدة للعالقين الراغبين في العودة لليبيا

كشفت السفارة الليبية في إسبانيا، عن خطتها لعودة الليبيين العالقين في المملكة إلى البلاد مرة أخرى من خلال عدة إجراءات.

وبحسب بيان صادر عن السفارة الليبية في إسبانيا، الأحد، فإنها وضعت خطة حجر صحي للمواطنين الليبيين العالقين في المملكة إسبانيا شريطة استكمال الحصول على الموافقات اللازمة من اللجنة العليا، على حد تعبيرها.

وأشارت إلى أن خطتها تأتي في إطار استعداد السفارة الليبية بمدريد للعمل على إرجاع المواطنين العالقين بمملكة إسبانيا إلى ليبيا، وبعد موافقة الجهات المختصة في ليبيا.

وطالبت السفارة، في بيانها، جميع أعضاء الجالية أو منْ هم متواجدين في إسبانيا والراغبين في العودة عبر خط طيران المباشر إلى ليبيا الاستجابة إلى المتطلبات والشروط التي حددتها الدولة.

وحددت الشروط بالحجر الصحي أربعة عشر يوما في إسبانيا مع ضرورة إجراء الفحص الخاص بالكشف عن فيروس كورونا قبل الدخول للحجر وكذلك اليوم الأخير قبل السفر.

وخاطبت الراغبين في ذلك تسجيل أسمائهم باللغتين العربية والإنجليزية ورقم الهاتف، وإرفاق صورة من جواز السفر وترسل إلى البريد الإلكتروني الخاص بالسفارة.

ووأفادت بأنه سيتم التعامل مع المسافرين وفق إجراءات السفر العادية المعروفة فيما يخص الوزن الإضافي وغيره بحقيبة واحدة لكل مسافر تزن 25 كيلو كحد أقصى وحقيبة يد لا تتجاوز 8 كيلو ووفق الحجم اليدوي المتعارف عليه وكل ذلك يخضع لسلطة الخطوط الناقلة.

ولفتت إلى أن الأولوية ستكون لمن تقطعت بهم السبل من غير المقيمين، ثم المرضى وذوي الأوضاع الخاصة والتي تستوجب العودة العاجلة ثم باقى أفراد الجالية، حسب المتاح.