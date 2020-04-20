“لجنة مصراتة” تعلن شفاء 3 حالات مصابة بكورونا في المدينة

أعلن الناطق الرسمي باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة،الدكتور فتحي الزواوي، أن اللجنة العلمية تلقت مساء أمس الأثنين الموافق 20 أبريل، نتيجة الحالات المؤكدة الثلاثة الأخيرة المسجلة ببلدية مصراته من فريق الرصد والاستجابة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأكد “الزواوي” أن نتائج تحاليل حالات الإصابة الثلاث جاءت سلبية على مدار يومين متتاليين وعليه أعلنت اللجنة العلمية شفاء الحالات الثلاث، ما يشي بأن الحالات التي أعلن عنها المركز في طرابلس هي من مدينة مصراتة- في ظل تكتم المركز الوطني عن المناطق التي أخذت منها العينات أو التي بها إصابات وحالات شفاء.

ونقل “الزواوي” عبر بيان “لجنة مصراتة” شكرها وتقديرها للمواطنين القاطنين في البلدية، لالتزامهم بحظر التجول وبالإجراءات الاحترازية المتخذة، ودعوة اللجنة لهم بالاستمرار في الإجراءات الوقائية وعدم التهاون في تطبيقها لأنها صمام الأمان.

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