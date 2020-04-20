هيئة الإسكان بالحكومة الليبية تبحث آخر التطورات بالمشروعات التنفيذية

عقد جلال إفتيتة، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالهيئة العامة للإسكان والمرافق بالحكومة الليبية، الإثنين، بمقر الهيئة بمدينة بنغازي، اجتماعا ضم صلاح العرفي مدير مكتب مسؤولي القطاع بالبلديات، وعبدالوهاب بوبطينة، مدير إدارة الدراسات والتصاميم، لبحث العملية الإشرافية على مشروعات الهيئة.

وأشارت الهيئة العامة للإسكان والمرافق بالحكومة الليبية المؤقتة، في بيان لها، إلى أن الاجتماع، شارك فيها أيضا صالح الدرسي مدير إدارة المتابعة، وإدريس العماري مدير ادارة التخطيط والعقود، وعوض الصبيحي رئيس قسم متابعة أعمال الأشغال العامة، ومحمد امطيريد رئيس قسم الدراسات بإدارة الدراسات والتصاميم .

ولفت إلى أن الاجتماع تم خلاله استعراض ومناقشة تعليمات رئيس مجلس الإدارة في كتابه رقم ه.ع.س109/1/10 المؤرخ بتاريخ 2020/04/19م بشأن تكليف الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالإشراف المباشر على مشروعات الهيئة، وقد صدر عنه جملة من التوصيات العملية والتنفيذية لنجاح وإنجاح سير العملية الإشرافية والمتابعة الحقيقية، وتغيير طريقة ومسار العمل السابق والذي أثبت عدم جدواه وفاعليته لتحقيق النتائج المرجوة من وراء توقيع هذه العقود وإطلاق مشروعاتها.

وأشار البيان إلى أنه يتم التنسيق الكامل مع الأخوة بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالهيئة لتوفير الأعداد اللازمة من المهندسين والفنيين والمهن الهندسية المساعدة بالقيام بعملية المتابعة والإشراف المطلوبة من خلال فرق عمل ولجان وزيارات ميدانية مباشرة بالتنسيق مع مسؤولي مكاتب القطاع بالبلديات والمناطق وبحضور المقاولين وجهات التنفيذ المتعاقد معها.

وأوضح البيان، أن هذا الاجتماع تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإسكان والمرافق بشأن تكليف الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالإشراف المباشر على مشروعات الهيئة، وموافاة مجلس إدارة الهيئة بتقارير نصف شهرية عن سير العمل ونسب الإنجاز المحققة.