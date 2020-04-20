“المسماري”: الجيش يصد هجوماً على “الوطية” ويسيطر على “العقربية”

ذكر الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني اللواء أحمد المسماري أن قوات الوفاق -التي وصفها بــــ(المليشيات الارهابية والاجرامية) – قامت أمس الاثنين بالتقدم نحو قاعدة عقبة بن نافع الجوية بمنطقةالوطية غرب البلاد لجس نبض قوات الجيش.

وأضاف “المسماري” في تدوينة له – على الحساب الرسمي لمكتب الناطق- أن وحدات الجيش قامت بصد المهاجمين وملاحقتهم وتمكنت من الاستحواذ على سيارة مسلحة ومدرعة تركية، علاوةً على وقوع أسرى والكثير من القتلى والمصابين.

وخلص المسماري إلى القول بأن قوات الجيش طاردت المهاجمين إلى منطقة الجميل مع سيطرة على “العقربية” التي أقامت فيها بوابات ونشرت استطلاع متقدم حول مناطق السيطرة الجديدة.

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