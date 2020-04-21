كيف وصلوا لطرابلس ؟ اعترافات مثيرة لمرتزقة أردوغان في ليبيا

تابعت بوابة افريقيا الاخبارية “اعترافات مثيرة” لعدد من مرتزقة أردوغان تم أسرهم في محاور القتال من قبل قوات الجيش الليبي.

وفي تلك الاعترافات التي نشرتها شعبة الإعلام الحربي مساء الاثنين تحدث أول شخص معرفا نفسه بأنه محمد زيدان من إدلب بسوريا، وجاء عن طريق تركيا بطائرة مدنية ليبية أقلعت من أنقرة عبر إسطنبول ثم هبطت في مطار معيتيقة، مشيرا إلى أنه تم اعتقاله في محور بوسليم قرب طرابلس.

أما الشخص الثاني فكان اسمه محمد عيداوي من سوريا قادما إلى ليبيا عن طريق تركيا عبر غازي عنتاب مرورا بإسطنبول ثم حطت طائرته في مطار مصراتة، وتم أسره في بوسليم.

والثالث، كان اسمه محمد عيدان من حور كلس إلى غازي عنتاب ثم إسطنبول إلى مطار مصراتة ثم تم نقله إلى طرابلس، والرابع محمود المرعي قادم من سوريا بنفس طريقة عيدان، واصفا أن الأتراك وعدوهم بتلقي أموال مقابل القتال إلا أنهم لم يعطوهم أي شيء.