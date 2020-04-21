المتحدث باسم غوتيريش : السلام في ليبيا لا يتحقق إلا بالمفاوضات

أكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجريك، في مؤتمره الصحافي اليومي، الذي يعقده عن بعد، أن السلام في ليبيا يتحقق عندما يتوقف القتال.

وقال مساء الاثنين إن الصراع في ليبيا لا يمكن حله بالطرق العسكرية، مضيفا أنه يشجع جميع الأطراف للعمل مع قيادات الأمم المتحدة الممثلة حاليا في المبعوث الخاص بالوكالة ستيفاني وليمز، للعودة إلى طاولة المفاوضات والبحث عن مسار نحو حل سياسي.

وأشار إلى أن القتال مادام مستمرا سيبقى المدنيون الليبيون يدفعون الثمن” لقد شاهدنا المنشآت الصحية تدمر والمدنيين يقتلون في الوقت التي تشهد ليبيا، كغيرها من البلدان، معاناة من وباء كوفيد-19″