«بدر الدين النجار»: زيادة الفحوصات اليومية للحد من انتشار كورونا

قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدرالدين النجار ، إن المركز سيعمل على زيادة الفحوصات اليومية للمواطنين لمواجهة جائحة انتشار وباء كورونا.

وأكد الدكتور بدرالدين النجار، أن المركز الوطني عمل على تطوير مكاتب الرقابة الصحية الدولية بكل المنافذ كأجراء احترازي لمنع دخول المرض إلى ليبيا، موضحا أنهم عززوا شبكة الرصد الوبائي والمنظومة الإلكترونية للرصد لاكتشاف المبكر لأي حال اشتباه بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن المركز عمل على تعزيز التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتقوية شبكة التواصل لتوعية المواطنين من انتشار الوباء، مؤكدا أن قرار إغلاق المنافذ حوفرض ظر التجوال إغلاق المدارس والجامعات، ساهم في الحد من انتشار الفيروس لأنه صب في تحقيق التباعد الاجتماعي في المرحلة الأولى لمنع دخول الوباء.