خبراء لـ «الشرق الأوسط»: المعاقبون دوليًا سيحاولون الثأر من المواطنين المؤيدين للجيش في صبراتة 

سلط رئيس مؤسسة «سليفيوم» للأبحاث والدراسات بليبيا، جمال شلوف، الضوء على المعارك التي تخوضها مليشيات «الوفاق»، وخاصة مع تطور الأحداث وظهور معاقبون دولياً مجدداً على المسرح الليبي، وأبرزهم القائد «الميليشياوي» أحمد الدباشي، الملقب بـ«العمو»، إذ ظهر متقدماً مليشيات «الوفاق» أثناء دخولها إلى صبراتة .

وقال «شلوف» في حديث إلى صحيفة «الشرق الأوسط»، إن “ذلك يتم بمشاركة مطلوبين دوليين، في مقدمتهم الدباشي وعبد الرحمن الميلادي، المعروف بـ«البيدجا»، بجانب مشاركة عناصر محسوبة على «أنصار الشريعة»”.

ولفت «شلوف» إلى أن “هذه العناصر المعاقبة دولياً ستحاول إثبات وجودها، وهو ربما يأخذ طابعاً ثأرياً من المواطنين، خاصة الذين يؤيدون الجيش الوطني”.

ومن جانبه، رأى عز الدين عقيل، رئيس حزب «الائتلاف الجمهوري» الليبي، أن ظهور المدعو «العمو» الذي وصفه بـ«إمبراطور تهريب البشر والنفط» يعني بوضوح “وجود دعم غير مباشر من جانب دول أوروبية كثيرة لتلك الميليشيات لمنع المهاجرين غير الشرعيين من الهروب إليها، ولضمان تدفق الوقود والغاز الليبي المهرب إليها”.

وتسبب تعرض مواطنين ليبيين لـ«التنكيل والتعدي على ممتلكاتهم»، في مدن الساحل الغربي، على أيدي مليشيات «الوفاق» المسلحة، في مجموعة من المخاوف لدى أطراف سياسية واجتماعية وحقوقية في البلاد، وتمحورت هذه المخاوف حول مدى حماية المدنيين وحفظ دمائهم من «عمليات ثأرية»، عقب تغير السلطة الأمنية.

وأظهرت التقارير الحقوقية والأممية تعرض المواطنين لانتهاكات واسعة، فور عدوان مليشيات «الوفاق» المسلحة، على 8 مدن بالساحل الغربي؛ خصوصاً «صرمان وصبراتة».