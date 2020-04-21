<br /> سلاح الجو التابع للجيش الليبي يستهدف رتلا تابعا لقوات الوفاق جنوب مدينة العجيلات كان في طريقه للهجوم على قاعدة الوطية<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية

ليبيا

سلاح الجو التابع للجيش الليبي يستهدف رتلا تابعا لقوات الوفاق جنوب مدينة العجيلات كان في طريقه للهجوم على قاعدة الوطية 21 April, 2020 رابط مختصر



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