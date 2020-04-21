اخبار ليبيا الان سلاح الجو التابع للجيش الليبي يستهدف رتلا تابعا لقوات الوفاق جنوب مدينة العجيلات كان في طريقه للهجوم على قاعدة الوطية تم النشر منذُ 8 دقائقاضف تعليقاً مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية <br /> سلاح الجو التابع للجيش الليبي يستهدف رتلا تابعا لقوات الوفاق جنوب مدينة العجيلات كان في طريقه للهجوم على قاعدة الوطية<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية ليبيا سلاح الجو التابع للجيش الليبي يستهدف رتلا تابعا لقوات الوفاق جنوب مدينة العجيلات كان في طريقه للهجوم على قاعدة الوطية 21 April, 2020 رابط مختصر يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
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