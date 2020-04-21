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سلاح الجو التابع للجيش الليبي يستهدف رتلا تابعا لقوات الوفاق جنوب مدينة العجيلات كان في طريقه للهجوم على قاعدة الوطية

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

<br /> سلاح الجو التابع للجيش الليبي يستهدف رتلا تابعا لقوات الوفاق جنوب مدينة العجيلات كان في طريقه للهجوم على قاعدة الوطية<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية


ليبيا

سلاح الجو التابع للجيش الليبي يستهدف رتلا تابعا لقوات الوفاق جنوب مدينة العجيلات كان في طريقه للهجوم على قاعدة الوطية

21 April, 2020

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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