آمر قوة حماية قاعدة الوطية يحذر من نشر أي صورة أو معلومات عن المنطقة

حذر الرائد أسامة امسيك، آمر قوة حماية قاعدة الوطية، من عدم نشر أي معلومات أو صور لتحركات القوات منطقة العقربـية، مشددا على ضرورة اتباع التعليمات التي صدرت لهم بالخصوص، و من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية وسيتخذ في حقه إجراءات صارمة و حادة.

وقال آمر قوة حماية قاعدة الوطية، في إعلان هام وجه إلى كافة العناصر والوحدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة والمتمركزة بمنطقة العقربـية عدم نشر أي معلومة أو صورة لتحركات القوات بالمنطقة.

وشددت على أهيمة اتباع التعليمات التي صدرت لهم بالخصوص، ومن يخالف الأوامر يعرض نفسه للمساءلة القانونية وسيتخذ في حقه إجراءات صارمة و حادة.

وأكد أن كافة الوسائل الإعلامية ممنوعة من نشر أي معلومة عن تحركات الجيش بالمنطقة المذكورة قبل انتهاء العمليات.

ونجحت القوات المسلحة العربية الليبية، الإثنين، في السيطرة على منطقة العقربية، كما تمكنت من صد هجوم على قاعدة قاعدة عقبة بن نافع الجوية بمنطقة الوطية.

وقال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، إن الجيش غنم سيارة مسلحة ومدرعة تركية وأسر عددا من المليشيات الإرهابية بعد صده هجوما على قاعدة عقبة بن نافع الجوية بمنطقة الوطية.

وأوضح “المسماري” في إيجاز صحفي، الإثنين، أن المليشيات الإرهابية والإجرامية، حاولت اليوم الإثنين، التقدم نحو قاعدة عقبة بن نافع الجوية بمنطقةالوطية غرب البلاد، لجس نبض قواتنا، إلا أن وحدات قواتنا المسلحة الباسلة تصدت لها.

ولفت إلى أن الجيش لاحق العناصر الإرهابية وغنم سيارة مسلحة ومدرعة تركية وأوقع أسرى من العدو وكثير من القتلى والمصابين، وتمت مطاردتهم إلى منطقة الجميل.

وأكد اللواء أحمد المسماري، أن وحدات القوات المسلحة تسيطر الآن على العقربية وأقامت فيها بوابات ونشرت استطلاع متقدم حول مناطق السيطرة الجديدة.

وشهدت محاور مدينة ”ترهونة” وبعض من محاور العاصمة ‏طرابلس، السبت الماضي، اشتباكات قوية مع ميلشيات حكومة السراج، حيث ‏حاولت القيام بعمل عسكري ولكنه فشل، ونتج عن ذلك تقدم في بعض من محور طرابلس، منها ‏صلاح الدين ومحور مشروع بوسليم ومحور الطويشة وعين زارة.‏

وقالت مصادر عسكرية لـ”الساعة 24″ إن الجيش الليبي أسر مدرعة تركية فى محور الطويشة، وكان فيها صالح العمو الدباشي شقيق المجرم أحمد الشهير بالعمو، وأحمد خالد المتهم بقتل الكرو في صبراته، ومختار الدباشي عم العمو المذكورين أعلاه، وعلي عطية، وهو من يقود المدرعة التايجر، التي تم الاستحواذ عليها في هجوم صبراتة من مقر المباحث الغربية، وأحمد الورشفاني الملقب بـ”جيمي” مطلوب لدى المدعي العام من مدينة ورشفانة.

وشن الطيران المسير التركي غارات، صباح الأحد الماضي، على منطقتي سوق الجمعة والمصابحة ما أدى إلى مقتل 3 أشقاء “عبد المنعم وعلاء ومنير” من أبناء عائلة شغيلة، فيما يلقى الأخ الرابع الرعاية الطبية بقسم العناية المركزة.