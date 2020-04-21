تدابير أمنية في مسلاتة لتأمين المدينة

شهد ديوان مديرية الأمن في مدينة مسلاتة اجتماعاً أمنياً ضم مدير الأمن عقيد “هشام الدويني” ورؤساء المراكز والأقسام التابعة للمديرية وبحضور المساعد للشؤون الأمنية والمساعد للشؤون العامة التابعة لداخلية الوفاق.

وناقش المجتمعون العديد من المواضيع والمسائل التي تخص الجانب الأمني على مستوى بلدية مسلاتة والوقوف على العراقيل والمشاكل لمعالجتها ووضع الحلول الناجعة لها-حسب ما أوردته المنصة الالكترونية لداخلية الوفاق.

كما تطرق المجتمعون مسائل أخرى تتعلق بانضباطية الضباط والأفراد مثل الالتزام بالقيافة والزي الشرطي وضرورة الظهور بالمظهر الحسن والزي المتكامل ومايمثله من هيبة رجال الشرطة والأمن.

وطالب مدير المديرية جميع رؤساء الأقسام بأن يكونوا القدوة الحسنة لمرؤسيهم وبذل المزيد من الجهود للرقي بمستوي العمل، مؤكداً على ضرورة تكثيف الدوريات الأمنية والبدء في تنفيذ الخطة الأمنية المتعلقة بشهر رمضان المبارك من خلال تكليف دوريات ثابتة ومتحركة لمعالجة الاختناقات التي قد تحدث وحفظ الأمن داخل المدينة.

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