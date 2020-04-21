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سفارة ليبيا في لندن تعلن وفاة ليبي ثالث من مصابي كورونا

تم النشر منذُ 41 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكرت السفارة الليبية في لندن أن عدد المصابين الليبيين في بريطانيا قد وصل إلى 56 مصاب منهم 19 رجال و 14 نساء و 23 من الأطفال، معلنةً عن وفاة ليبي ثالث من مصابي كورونا مقيم في المملكة المتحدة.

وجاء في الجدول الإحصائي الذي تنشره السفارة دورياً على صفحتها الرسمية بالفيس بوك أن الحالات المستقرة تتابع العلاج من بيوتها، من الرجال والنساء والأطفال على حد سواء، فيما تواصل السفارة تواصلها مع المصابين لتقديم الدعم الممكن لهم.

وأشارت السفارة في بيانها أن تعداد الوفيات 3 من المصابين بالفيروس، منهم المتوفي الثالث أمس الاثنين وحالة وفاة ثانية توفي بدار المسنين في انتظار إصدار السلطات البريطانية شهادة الوفاة وتصريح لدفنه، فيما تذكر بأول حالة وفاة والذي دفن يوم الخميس التاسع من شهر أبريل الجاري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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