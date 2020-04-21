سفارة ليبيا في لندن تعلن وفاة ليبي ثالث من مصابي كورونا

ذكرت السفارة الليبية في لندن أن عدد المصابين الليبيين في بريطانيا قد وصل إلى 56 مصاب منهم 19 رجال و 14 نساء و 23 من الأطفال، معلنةً عن وفاة ليبي ثالث من مصابي كورونا مقيم في المملكة المتحدة.

وجاء في الجدول الإحصائي الذي تنشره السفارة دورياً على صفحتها الرسمية بالفيس بوك أن الحالات المستقرة تتابع العلاج من بيوتها، من الرجال والنساء والأطفال على حد سواء، فيما تواصل السفارة تواصلها مع المصابين لتقديم الدعم الممكن لهم.

وأشارت السفارة في بيانها أن تعداد الوفيات 3 من المصابين بالفيروس، منهم المتوفي الثالث أمس الاثنين وحالة وفاة ثانية توفي بدار المسنين في انتظار إصدار السلطات البريطانية شهادة الوفاة وتصريح لدفنه، فيما تذكر بأول حالة وفاة والذي دفن يوم الخميس التاسع من شهر أبريل الجاري.

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