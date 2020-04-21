أردوغان: “تركيا مستمرة في إفساد المؤامرات بالمتوسط وأدعو لمواجهة حفتر”

قال الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان في خطاب متلفز له أعقب ترأسه لاجتماع للحكومة-عن بعد- إن”تركيا ستواصل إفساد المؤامرات في البحر المتوسط، بقوتها المستمدة من القانون الدولي وموقفها الحازم في حماية مصالحها”في إشارة منه لتدخل نظامه بالشأن الليبي عبر وقوفه الكامل في دعم قوات الوفاق في معركتها ضد الجيش الوطني الليبي.

وأوضح أردوغان ذلك من خلال قوله ( إن حالة الانزعاج من مذكرة التفاهم -التي أبرمناها مع ليبيا لتحديد مناطق الصلاحية البحرية في المتوسط- ما تزال قائمة، مع العلم أننا أكملنا المسار المتعلق بالمذكرة من خلال إبلاغ الأمم المتحدة بها).

و حسب وكالة الأناضول التركية للأنباء التي نقلت الخبر فإن أردوغان أكد غبطته بما رأى أنه منجزات على الأرض لقوات الوفاق بقوله (أما المكاسب الميدانية التي حققتها الحكومة الشرعية في ليبيا، فتظهر بصورة أفضل الوجه الحقيقي لحفتر) – حسب وصفه- داعياً الرأي العام الدولي لدعم الحكومة الشرعية بليبيا في مواجهة المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني .

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