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أردوغان: “تركيا مستمرة في إفساد المؤامرات بالمتوسط وأدعو لمواجهة حفتر”

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان في خطاب متلفز له أعقب ترأسه لاجتماع للحكومة-عن بعد- إن”تركيا ستواصل إفساد المؤامرات في البحر المتوسط، بقوتها المستمدة من القانون الدولي وموقفها الحازم في حماية مصالحها”في إشارة منه لتدخل نظامه بالشأن الليبي عبر وقوفه الكامل في دعم قوات الوفاق في معركتها ضد الجيش الوطني الليبي.

وأوضح أردوغان ذلك من خلال قوله ( إن حالة الانزعاج من مذكرة التفاهم -التي أبرمناها مع ليبيا لتحديد مناطق الصلاحية البحرية في المتوسط- ما تزال قائمة، مع العلم أننا أكملنا المسار المتعلق بالمذكرة من خلال إبلاغ الأمم المتحدة بها).

و حسب وكالة الأناضول التركية للأنباء التي نقلت الخبر فإن أردوغان أكد غبطته بما رأى أنه منجزات على الأرض لقوات الوفاق بقوله (أما المكاسب الميدانية التي حققتها الحكومة الشرعية في ليبيا، فتظهر بصورة أفضل الوجه الحقيقي لحفتر) – حسب وصفه- داعياً الرأي العام الدولي لدعم الحكومة الشرعية بليبيا في مواجهة المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني .

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  •  قال الامام الكرجي القصاب ( مَنْ لَمْ يُنْصِفْ خُصُوْمَهُ فِي الاحْتِجَاجِ عَلَيْهِمْ ، لَمْ يُقْبَلْ بَيَانُهُ ، وَأَظْلَمَ بُرْهَانُهُ ) وعليه لابد لنا في هذا الزمن العصيب الذي تمر به ليبيا يجب فيه ان نمجدوا الابطال الذين رفعوا راية الجهاد وان نستنكروا علي خائن الوطن خيانته التي نكست للوطن رايته وعلي العميل عمالته التي حطت من قدره وأهانته فالعار ملازم لأهله ينتقل من جد الي حفيد الحفيد وهلم جرا الي ان يرث الله الارض ومن عليها عن فالخيانه تبقي في الجين الوراثي وهذه من الحقائق التي يجب ان تذكر  فأن منح بعض الليبيين لايطاليا قاعده في الكليه الجويه بمصراته لم تآتي من فراغ بل آتت عن موروث خياني يجري في الدم ومنح تركيا قاعده في معيتيقه بطرابلس لم يآتي من فراغ بل آتت عن موروث خياني يجري في الدم وهي حقيقه حتمية ان يرث الجنين لما في دم احد أبويه من خصال يقول الرسول صلي الله عليه وسلم ( عن ابن عمر قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : وهو يوصي رجلا يقول : ” يا أبا فلان : أقل من الدين تعش حرا ، وأقل من الذنوب يهن عليك الموت ، وانظر في أي نصاب تضع ولدك فإن العرق دساس ) وماصف خوانة الوطن اليوم لمشير حفتر بالمتمرد إلا وصف اطلقه خوانة الأمس علي بطل الجهاد عمر المختار وهل تعلمون ان معظم المعارك التي خاضها اجدادنا المجاهدين ضد الاستعمار الايطالي كانت بين مجاهدين ليبيين من جهة وبين ليبيين خونة كانوا يعملون لدى الجيش الايطالي من جهة اخرى  سبحان الله العظيم ,, ان المناطق والقبائل التي خانت اليوم ليست الخيانة مستغربة منهم فهم احفاد لخونة الامس لقد كان اجدادهم يقاتلون في صفوف الجيش الايطالي الفاشي ضد المجاهدين الذين كانوا يدافعون عن اراضيهم المقدسة من دنس ورجس الاستعمار. كان عمر المختار يلقب زورا وبهتانا بكبير المتمردين وعندما القى القبض عليه عمت الاحتفلات والافراح مناطق الخونة بلا استثناء واعتبر هؤلاء الخونة ان شنق عمر المختار انتصار لهم بحيث ستصبح ليبيا تحت سيطرة الفاشيين الطليان بالكامل كان هؤلاء الخونة في ذلك الوقت يتحججون بنفس الحجج التي يستعملها احفادهم اليوم وكان يطلق على المجاهدين لقب ( الفلّاقة ) زورا وبهتانا وكانو يُعتبرون خارجين عن الشرعية من وجهة نظر الاستعمار الايطالي واعوانه من الخونه ,, وبعد استشهاد عمر المختار قوى عود قوات الاستعمار واعوانها من الخونة ولم يبقى للشرفاء مكان في ليبيا حيث اصبحوا ملاحقين في كل شعبة وواد من قبل الخونة الذين هم من ابناء ليبيا ويعرفون شعابها ومخابئها جيدا.فهرب العديد من اجدادنا الشرفاء الي دول الجوار

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  • يا لقيط يا صهيوني. في ليبيا ستنتهي بطولاتك باذن الله و المشير حفتر لا يقابل اللقطاء الجبناء الخونه اعداء الاسلام. ها نحن الليبيون مستعدين لكسر خشمك انت و السراج. ونهايتك باذن الله هي مرادنا

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