ماذا يعني انهيار سعر عقود الخام الامريكي إلى ما دون الصفر؟

تحولت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي لشهر مايو أمس الاثنين إلى سلبية للمرة الأولى في التاريخ لتهوي إلى – 8 دولار للبرميل ثم إلى – 37.6 دولار للبرميل، في نهاية الجلسة مع اقبال المتعاملين على البيع بكثافة بسبب امتلاء سريع لمنشآت التخزين في المركز الرئيسي للتسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما.

وهي خسارة افتراضية، لأنها تعني أن العرض لا يقابله طلب، كأن البائعين سيدفعون للمشترين كي يشتروا !، ونقلت وكالة رويترز عن محلل أسواق النفط في برايس فيوتشرز جروب في شيكاغو، فيل فلين، قوله ”كانت مستودعات التخزين مملوءة للغاية وهو ما يجعل المضاربين لا يشترون هذا العقد، ومصافي التكرير تعمل عند مستويات منخفضة» بسبب جائحة كورونا التي أبقت البشرية في منازلها، لا يوجد أمل في تغيير هذا الوضع خلال 24 ساعة.

ويعني هذا السقوط الحر لسعر الخام الأميركي في عقود مايو، أن «على المستثمرين أن يسارعوا إلى بيع عقود مايو في غياب طلب على النفط الفعلي، وذلك قبل انقضاء هذه العقود في وقت لاحق يوم الإثنين، لأنه عندما ينقضي عقد أجل، فإن المتعاملين يتعين عليهم أن يقرروا ما إذا كانوا سيتسلمون النفط، أو يقومون بترحيل مراكزهم إلى عقود آجلة أخرى لشهر لاحق» حسب تقرير لوكالة «رويترز». وهذا ما يفسر أن سعر عقود الخام الأميركي لشهر يونيو وصل أمس إلى نحو 22 دولارا للبرميل،

لكن ماذا يعني بيع وشراء عقد مستقبلي لشهر مقبل؟

العقد المستقبلي هو اتفاق قانوني لشراء أو بيع أصل بسعر محدد مسبقًا في وقت محدد في المستقبل. من وجهة نظر التداول، ليس لدى المتداول مصلحة تذكر في استلام الأصل نفسه (عادةً العقد ألف برميل من النفط)، لكنه ببساطة يتاجر بالعقد مقابل هذه الأصول نفسها من أجل الربح من فرق السعر.

و على سبيل المثال، إذا جرى تداول العقود المستقبلية للنفط عند 22 دولاراً للبرميل. واعتقد المتداول أن سعر النفط سيرتفع قبل انتهاء العقد، فيمكنه شراء العقد الآن، مع توقع أن يتمكن من إغلاق العقد بربح بسعر أعلى.

وحين يرتفع سعر النفط إلى 25 دولارا في وقت انتهاء العقد، أو اختار التاجر إغلاقه في وقت ما، فحينئذ يكون قد حقق ربحاً قدره ثلاثة دولارات للبرميل، أو ما مجموعه ثلاثة ألاف دولار، أما إذا انخفض السعر في المضاربات إلى 21 دولارا للبرميل، فسيخسر المتداول هنا 1000 دولار. لكن يلاحظ أنه «عند تداول العقود المستقبلية للنفط، لا يحتاج المتداولون إلى استثمار قيمة العقد كاملة (22 × 1000 برميل من النفط). بل يحتاجون بدلا من ذلك إلى إجراء دفع هامش أولي».

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