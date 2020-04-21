وفاة عبدالرحيم الكيب إثر نوبة قلبية

توفى رئيس الوزراء الأسبق عبد الرحيم الكيب، إثر نوبة قلبية اليوم الثلاثاء.
وشغل الكيب منصب أول رئيس حكومة انتقالية في ليبيا بعد فبراير 2011.
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توفى رئيس الوزراء الأسبق عبد الرحيم الكيب، إثر نوبة قلبية اليوم الثلاثاء.
وشغل الكيب منصب أول رئيس حكومة انتقالية في ليبيا بعد فبراير 2011.
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ماعطلوش الجماعه ياودي مفرحوش بالتورة امليح واحد مات ف حوض الدانوب ، واحد مات بالكورونا، واحد مات بالورم، واحد مات بنوبة قلبيه، وواحد يحتضر، وواحد يضرب ف جرعات، ياودي اطلبو السماح من هالشعب اليتيم الفقير البائس الطيب خيرلكم
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