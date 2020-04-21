وفاة عبدالرحيم الكيب إثر نوبة قلبية

توفى رئيس الوزراء الأسبق عبد الرحيم الكيب، إثر نوبة قلبية اليوم الثلاثاء.

وشغل الكيب منصب أول رئيس حكومة انتقالية في ليبيا بعد فبراير 2011.

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